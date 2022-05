De Luca sceriffo allunga lo stato di emergenza: «In Campania la mascherina resta obbligatoria» (Di giovedì 5 maggio 2022) In Campania la sospensione dell’obbligo di mascherina è sospesa. Come sempre il governatore Vincenzo De Luca va per la sua strada. E interpreta a suo modo le indicazioni di Roma e del ministero della Salute. Sarebbe in via di definizione un’ordinanza della Regione Campania per l’obbligo dell’uso della mascherina. In contesti di particolare assembramento. Lo ha annunciato il presidente De Luca, a margine di un incontro al Museo archeologico nazionale di Napoli con gli operatori della cultura. De Luca: in Campania la mascherina resta obbligatoria L’ordinanza, ha spiegato De Luca, dovrebbe essere firmata e pubblicata “oggi o forse domani”. In Campania, secondo quanto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 maggio 2022) Inla sospensione dell’obbligo diè sospesa. Come sempre il governatore Vincenzo Deva per la sua strada. E interpreta a suo modo le indicazioni di Roma e del ministero della Salute. Sarebbe in via di definizione un’ordinanza della Regioneper l’obbligo dell’uso della. In contesti di particolare assembramento. Lo ha annunciato il presidente De, a margine di un incontro al Museo archeologico nazionale di Napoli con gli operatori della cultura. De: inlaL’ordinanza, ha spiegato De, dovrebbe essere firmata e pubblicata “oggi o forse domani”. In, secondo quanto ...

