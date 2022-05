Cura dei pini, lettera aperta della De Stasio all’assessore all’Ambiente (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiQuale consigliere comunale del gruppo “Prima Benevento”, Rosetta De Stasio ha inviato all’assessore all’Ambiente Alessandro Rosa, la seguente lettera aperta: “Siamo ormai giunti al mese di Maggio e la Cura degli alberi della zona alta della città, e più precisamente l’enderoterapia fitosanitaria che dovrebbe essere praticata al più presto e comunque nel periodo primaverile resta ancora e solo sulla carta come “adempimento da porre in essere”, purtroppo allo stato di “progetto più o meno futuro”.Ho inoltrato ben tre interrogazioni sull’argomento alle quali, a tutt’oggi, ad eccezione della prima, non ho avuto risposta alcuna.In particolare le ultime due (2 Marzo e 5 Aprile) chiedevo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiQuale consigliere comunale del gruppo “Prima Benevento”, Rosetta Deha inviatoAlessandro Rosa, la seguente: “Siamo ormai giunti al mese di Maggio e ladegli alberizona altacittà, e più precisamente l’enderoterapia fitosanitaria che dovrebbe essere praticata al più presto e comunque nel periodo primaverile resta ancora e solo sulla carta come “adempimento da porre in essere”, purtroppo allo stato di “progetto più o meno futuro”.Ho inoltrato ben tre interrogazioni sull’argomento alle quali, a tutt’oggi, ad eccezioneprima, non ho avuto risposta alcuna.In particolare le ultime due (2 Marzo e 5 Aprile) chiedevo ...

