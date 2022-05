Cos'è e come funziona il Metaverso (Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - Il Metaverso e gli investimenti futuri di Meta in Italia sono stati al centro del colloquio che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto nella giornata di oggi con il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg. "Per dare vita al Metaverso sarà necessario uno sforzo congiunto tra aziende, mondo politico e società civile" ha spiegato un portavoce di Meta, casa madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, sottoilineando come durante l'incontro sia stata confermata "la nostra collaborazione con il governo italiano per valorizzare i punti di forza del Paese nei settori tecnologico e del design e identificare futuri investimenti. Siamo lieti di aver potuto discutere le opportunità culturali, sociali ed economiche che il Metaverso porterà all'Italia e non vediamo l'ora di continuare questa collaborazione". Cos'è e ... Leggi su agi (Di giovedì 5 maggio 2022) AGI - Ile gli investimenti futuri di Meta in Italia sono stati al centro del colloquio che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha avuto nella giornata di oggi con il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg. "Per dare vita alsarà necessario uno sforzo congiunto tra aziende, mondo politico e società civile" ha spiegato un portavoce di Meta, casa madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, sottoilineandodurante l'incontro sia stata confermata "la nostra collaborazione con il governo italiano per valorizzare i punti di forza del Paese nei settori tecnologico e del design e identificare futuri investimenti. Siamo lieti di aver potuto discutere le opportunità culturali, sociali ed economiche che ilporterà all'Italia e non vediamo l'ora di continuare questa collaborazione". Cos'è e ...

Advertising

EffimeraAlkimia : RT @Agenzia_Italia: Cos'è e come funziona il #Metaverso - Carla84576110 : RT @RiccardoNoury: Oggi insieme a @BeppeGiulietti @Artventuno @FnsiSocial @USIGRai e altri, abbiamo chiesto ai programmi tv che invitano pe… - Agenzia_Italia : Cos'è e come funziona il #Metaverso - Freyja_89 : RT @comingsoonit: #KimCattrall chiarisce una volta per tutte (forse) come sono andate le cose con #AndJustLikeThat, il revival di Sex and t… - andinika7 : @MrOlly11 Sarebbe bello. Nel frattempo le capre si sono fottute tutti i cavoli e hanno inaridito terreno e umani. U… -