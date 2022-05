Concorso straordinario docenti precari, prova disciplinare entro il 15 giugno (Di giovedì 5 maggio 2022) Buone notizie sul fronte della scuola: in arrivo nelle prossime settimane la pubblicazione del bando del Concorso straordinario docenti precari in Gazzetta Ufficiale. Secondo gli ultimi aggiornamenti, inoltre, gli aspiranti candidati dovranno pagare un contributo di segreteria pari a 128 euro per partecipare alla procedura concorsuale. Infatti, attraverso un emendamento del Decreto Milleproroghe, entrato in vigore a partire dal 1 marzo 2022, è stato stabilito che entro il 15 giugno 2022 dovrà essere attivata la procedura del nuovo Concorso straordinario docenti precari con almeno 3 anni di servizio, il quale sarebbe dovuto partire entro lo scorso 31 dicembre. Ciascun candidato potrà partecipare per una ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 5 maggio 2022) Buone notizie sul fronte della scuola: in arrivo nelle prossime settimane la pubblicazione del bando delin Gazzetta Ufficiale. Secondo gli ultimi aggiornamenti, inoltre, gli aspiranti candidati dovranno pagare un contributo di segreteria pari a 128 euro per partecipare alla procedura concorsuale. Infatti, attraverso un emendamento del Decreto Milleproroghe, entrato in vigore a partire dal 1 marzo 2022, è stato stabilito cheil 152022 dovrà essere attivata la procedura del nuovocon almeno 3 anni di servizio, il quale sarebbe dovuto partirelo scorso 31 dicembre. Ciascun candidato potrà partecipare per una ...

