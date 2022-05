Concorso STEM, in alcune sedi è stato concesso l’uso di carta e penna (Di giovedì 5 maggio 2022) Giungono in redazione diverse segnalazioni di candidati impegnati nella prova scritta del Concorso STEM che riferiscono come in alcune sedi sia stato concesso l'utilizzo della carta e della penna, nonostante il bando non lo preveda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 5 maggio 2022) Giungono in redazione diverse segnalazioni di candidati impegnati nella prova scritta delche riferiscono come insial'utilizzo dellae della, nonostante il bando non lo preveda. L'articolo .

