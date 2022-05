Chi è Francesca Lacorte, la Tecnologica di Avanti un altro: curiosità, biografa e social (Di giovedì 5 maggio 2022) Viviamo sempre di più in un’era dove la tecnologia gioca un ruolo preminente e fondamentale nella società e compie, ogni giorno grandi passi evolutivi. Nel programma ‘Avanti un altro’ condotto da Paolo Bonolis non poteva mancare, nel salottino, una persona che interpretasse un ruolo riferito alla tecnologia. La Tecnologica della trasmissione targata Mediaset risponde al nome di Francesca Lacorte. Andiamo a scoprire meglio chi è. Francesca Lacorte, chi è Lunghi capelli castani così come i suoi occhi, fisico da pin up e un sorriso solare: ecco chi è Francesca Lacorte, la Tecnologica di ‘Avanti un altro’. Nata ad Ostuni il 6 luglio, di segno Cancro, ora risiede a Milano. Della sua vita ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 5 maggio 2022) Viviamo sempre di più in un’era dove la tecnologia gioca un ruolo preminente e fondamentale nella società e compie, ogni giorno grandi passi evolutivi. Nel programma ‘un’ condotto da Paolo Bonolis non poteva mancare, nel salottino, una persona che interpretasse un ruolo riferito alla tecnologia. Ladella trasmissione targata Mediaset risponde al nome di. Andiamo a scoprire meglio chi è., chi è Lunghi capelli castani così come i suoi occhi, fisico da pin up e un sorriso solare: ecco chi è, ladi ‘un’. Nata ad Ostuni il 6 luglio, di segno Cancro, ora risiede a Milano. Della sua vita ...

