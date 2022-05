Benevento, continua la rincorsa alla Serie A: in quota giallorossi avanti sulla Spal (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSvanita la possibilità di promozione diretta, il ritorno in massima Serie del Benevento dovrà passare obbligatoriamente dai playoff. Reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro uscite, i giallorossi devono riprendere il giusto ritmo in casa contro la Spal nell’ultima giornata della stagione regolare di Serie B, una partita fondamentale per evitare il primo turno ad eliminazione diretta e garantirsi anche un possibile vantaggio con il fattore campo. Per la la sfida interna contro la Spal, ormai salva matematicamente, in quota è avanti il segno «1», dato a 1,62 su Planetwin365 rispetto alla vittoria esterna offerta a 5. Si gioca invece a 3,95 l’ipotesi pareggio. Vittoria per i padroni di casa scelta anche ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSvanita la possibilità di promozione diretta, il ritorno in massimadeldovrà passare obbligatoriamente dai playoff. Reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro uscite, idevono riprendere il giusto ritmo in casa contro lanell’ultima giornata della stagione regolare diB, una partita fondamentale per evitare il primo turno ad eliminazione diretta e garantirsi anche un possibile vantaggio con il fattore campo. Per la la sfida interna contro la, ormai salva matematicamente, inil segno «1», dato a 1,62 su Planetwin365 rispettovittoria esterna offerta a 5. Si gioca invece a 3,95 l’ipotesi pareggio. Vittoria per i padroni di casa scelta anche ...

