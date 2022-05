Amber Heard: “Non dimenticherò mai la prima volta che Johnny Depp Mi ha picchiata, mi ha preso a schiaffi mentre seduti sul divano” (Di giovedì 5 maggio 2022) La parola ad Amber Heard. Alla quinta settimana di processo per diffamazione intentato dall’attore Johnny Depp alla ex moglie Amber Heard arriva la testimonianza della giovane attrice. Acconciatura alla Veronica Lake, tailleur castigatissimo e borse sotto gli occhi come dopo lunghe notti passati a piangere senza dormire, la Heard ha illustrato alcuni episodi di violenza fisica e sessuale a cui l’avrebbe sottoposta l’ex marito. Il primo episodio è stato descritto dall’attrice così: “Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiata. Mi ha cambiato la vita. All’inizio ho riso, pensavo che scherzasse. Mi aveva preso a schiaffi senza una ragione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) La parola ad. Alla quinta settimana di processo per diffamazione intentato dall’attorealla ex mogliearriva la testimonianza della giovane attrice. Acconciatura alla Veronica Lake, tailleur castigatissimo e borse sotto gli occhi come dopo lunghe notti passati a piangere senza dormire, laha illustrato alcuni episodi di violenza fisica e sessuale a cui l’avrebbe sottoposta l’ex marito. Il primo episodio è stato descritto dall’attrice così: “Nonmai lache mi ha. Mi ha cambiato la vita. All’inizio ho riso, pensavo che scherzasse. Mi avevasenza una ragione ...

