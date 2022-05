A24 - A25, Giovannini: "Prorogare il blocco delle tariffe al 31 dicembre" (Di giovedì 5 maggio 2022) commenta Il governo ritiene opportuno Prorogare al 31 dicembre 2022 l'attuale blocco delle tariffe delle tratte autostradali A24 e A25, previsto fino al 30 giugno. Lo ha affermato il ministro delle ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 5 maggio 2022) commenta Il governo ritiene opportunoal 312022 l'attualetratte autostradali A24 e A25, previsto fino al 30 giugno. Lo ha affermato il ministro...

Advertising

viabilitasdp : 5:34 #A24 Nebbia A Banchi tra Castel Madama e Bivio A24/A25 Torano-Pescara con visibilita' 80 metri - viabilitasdp : 3:41 #A25 Nebbia A Banchi tra Bivio A25/A24 Roma-Teramo e Avezzano con visibilita' 80 metri - aldocardoni : Autostrade. Lollobrigida: Governo preveda gratuità A24 e A25 per pendolari Lazio e Abruzzo (video) - FratellidItalia : Autostrade. Lollobrigida: Governo preveda gratuità A24 e A25 per pendolari Lazio e Abruzzo (video) - LucianoQuaranta : RT @Montecitorio: Aumento #pedaggi e messa in #sicurezza #autostrade #A24 e #A25, i deputati iscritti a parlare per l'informativa urgente d… -