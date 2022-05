Vulvodinia: Giorgia Soleri a Montecitorio per la legge, con lei Damiano David (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il tre maggio 2022 è stata depositata alla Camera e al Senato la proposta per riconoscere questa patologia come malattia cronica e invalidante. Insieme al Comitato promotore di cui l'influencer fa parte, c'era anche il front man dei Ma?neskin: "Sono qui come alleato, quello che posso fare è aiutare con la mia visibilità, ma il grande lavoro lo stanno facendo tutte le donne". L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il tre maggio 2022 è stata depositata alla Camera e al Senato la proposta per riconoscere questa patologia come malattia cronica e invalidante. Insieme al Comitato promotore di cui l'influencer fa parte, c'era anche il front man dei Ma?neskin: "Sono qui come alleato, quello che posso fare è aiutare con la mia visibilità, ma il grande lavoro lo stanno facendo tutte le donne". L'articolo proviene da DireDonna.

