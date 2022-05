Ucraina: capo Consiglio sicurezza, 'sarà una guerra lunga' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Quella tra Russia e Ucraina "sarà una lunga guerra" e non si concluderà entro maggio. E' questa la previsione del segretario del Consiglio di sicurezza nazionale di Kiev, Alexei Danilov, citato dall'... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Quella tra Russia euna" e non si concluderà entro maggio. E' questa la previsione del segretario deldinazionale di Kiev, Alexei Danilov, citato dall'...

