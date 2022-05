Siti per adulti, il maschio cacciatore e (è) la preda… (Di mercoledì 4 maggio 2022) ‘Esche vive’ per fatturati di notevole portata. Una parte del mondo dei Siti di incontri per adulti con chiare finalità sessuali, ha raffinato se sesso fino a sfiorare la perfezione. In alcuni casi l’illusione è tanto ben costruita, gradualmente instillata, da lasciare nell’utente (il virile maschio) la convinzione di riuscire nell’impresa invece ardua nel mondo reale. Posto finalmente al centro dell’interesse femminile, rinnova sistematicamente i pagamenti. Un vortice in cui il tempo brucia e le banconote evaporano. Loro rispondono ad ogni suo messaggio e lui è sempre più certo di afferrarle. Le risposte femminili non sono mai definitive, conclusive, decisive. Sempre interlocutorie. Ma questo non lo preoccupa, il dubbio non si insinua. Eppoi lo cercano in chat se lui tarda o salta un giorno… What else? I Siti sono ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 4 maggio 2022) ‘Esche vive’ per fatturati di notevole portata. Una parte del mondo deidi incontri percon chiare finalità sessuali, ha raffinato se sesso fino a sfiorare la perfezione. In alcuni casi l’illusione è tanto ben costruita, gradualmente instillata, da lasciare nell’utente (il virile) la convinzione di riuscire nell’impresa invece ardua nel mondo reale. Posto finalmente al centro dell’interesse femminile, rinnova sistematicamente i pagamenti. Un vortice in cui il tempo brucia e le banconote evaporano. Loro rispondono ad ogni suo messaggio e lui è sempre più certo di afferrarle. Le risposte femminili non sono mai definitive, conclusive, decisive. Sempre interlocutorie. Ma questo non lo preoccupa, il dubbio non si insinua. Eppoi lo cercano in chat se lui tarda o salta un giorno… What else? Isono ...

