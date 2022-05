Sinner-De Minaur in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Jannik Sinner se la vedrà contro l’australiano Alex De Minaur nel secondo turno del Masters 1000 di Madrid 2022. L’azzurro si presenta all’appuntamento dopo un esordio piuttosto rocambolesco contro l’americano Paul, un match in cui nel corso del secondo set ha dovuto cancellare brillantemente ben tre match point. Anche il nativo di Sydney non ha avuto un esordio morbido contro lo spagnolo Martinez Portero. De Minaur ha comunque confermato il suo ottimo momento, lui che è arrivato alla Caja Màgica bello carico dopo la semifinale ottenuta a Barcellona. Nonostante ciò sarà Sinner a partire con i favori del pronostico sia per attitudine alla terra battuta sia per i precedenti. L’altoatesino, infatti, è avanti 3-0 negli scontri diretti contro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) Jannikse la vedrà contro l’australiano Alex Denel secondo turno deldi. L’azzurro si presenta all’appuntamento dopo un esordio piuttosto rocambolesco contro l’americano Paul, un match in cui nel corso del secondo set ha dovuto cancellare brillantemente ben tre match point. Anche il nativo di Sydney non ha avuto un esordio morbido contro lo spagnolo Martinez Portero. Deha comunque confermato il suo ottimo momento, lui che è arrivato alla Caja Màgica bello carico dopo la semifinale ottenuta a Barcellona. Nonostante ciò saràa partire con i favori del pronostico sia per attitudine alla terra battuta sia per i precedenti. L’altoatesino, infatti, è avanti 3-0 negli scontri diretti contro ...

