Sagra della seppia 2022 a Donnalucata: si accendono i fornelli nella Marinella di Montalbano (Di mercoledì 4 maggio 2022) La Sagra della seppia il 13, 14 e 15 maggio a Donnalucata. Si accendono i fornelli della Sagra della seppia a Donnalucata, una tre giorni diventata appuntamento tradizionale per i buongustai siciliani e anche oltre lo Stretto.Una Sagra che valorizza Donnalucata, la borgata rivierasca maggiore del litorale sciclitano, conosciuta in tutto il mondo come la Marinella del Commissario Montalbano.Stamani in Municipio, alla presenza del sindaco Enzo Giannone e della giunta comunale al completo, conferenza di servizi definitiva per dare il via alla Sagra, che si terrà nell’area del porticciolo di ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lail 13, 14 e 15 maggio a. Si, una tre giorni diventata appuntamento tradizionale per i buongustai siciliani e anche oltre lo Stretto.Unache valorizza, la borgata rivierasca maggiore del litorale sciclitano, conosciuta in tutto il mondo come la Maridel Commissario.Stamani in Municipio, alla presenza del sindaco Enzo Giannone egiunta comunale al completo, conferenza di servizi definitiva per dare il via alla, che si terrà nell’area del porticciolo di ...

Advertising

quotidianodirg : #Appuntamenti #comunediscicli Sagra della seppia 2022 a Donnalucata: si accendono i fornelli nella Marinella di Mon… - GiulioCupellaro : @13costasimone Ma sì dai, alla fine perché no? Sospendiamo i mezzi pubblici per qualche ora, come se #RomaLeicester… - gianfry70it : RT @PerGiro: #sicily #sagradellaricottaedelcannolo #prolocomussomeli #mussomeli Sagra della Ricotta e del Cannolo a Mussomeli (CL) https://… - Sugar_in_london : RT @Serenahvabbe: Cosi per essere polemica, possiamo dare un po’ d’importanza anche alla serata dei Nastri D’argento? Che gli viene data la… - ztgfh : @LegaSalvini No, stavo alla sagra della porchetta pensando di trovarti lì. -