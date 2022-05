Perché conoscere la storia di Kwame Onwuachi può servire a capire un po’ meglio la black culture americana

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Prima di compiere ventisette anni,, vincitore del James Beard Award come miglior chef emergente nel 2019, aveva già aperto – e chiuso – uno dei più chiacchierati ristoranti d’America, oltre ad aver avviato la propria attività di catering con i ventimila dollari guadagnati vendendo caramelle in metropolitana. Il 5 maggio esce il libreria la sua autobiografia, “Appunti di un giovane chef nero”, (Collana Confit di NR edizioni, 250 pagine, 19 euro) scritta a quattro mani dallo stessoinsieme con Joshua David Stein, ex critico gastronomico per il New York Observer ed editorialista per The Village Voice. Il libro, tradotto dal giornalista Gabriele Rosso, intreccia temi sociali e cultura gastronomica, razzismo e riflessione sulle radici della cucina nera. Figlio di un padre violento e di una madre cuoca, ...