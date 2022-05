Advertising

ParliamoDiNews : Napoli, dilemma Koulibaly: futuro capitano o possibile partente? - Sport - Calcio - - gmastellone : ???? STATO D’ANIMO Stamattina mi son svegliato con un dilemma. Vado a vedere la partita Napoli - Sassuolo?Ho (vedi i… - if_seriea : Dilemma portiere in casa #sscnapoli #meret ancora non ha preso una decisione ?? #ospina ha mercato e vuole partire… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Ilsubisce almeno un gol da 11 partite consecutive, con un parziale che parla addirittura di 15 reti incassate in questo frangente: un salasso nel quale è facile ricondurre la fine del sogno ...A prescindere dall'addio o dalla conferma del nigeriano, però, ilsi trova obbligato a risolvere ilportiere: ADL sembra intenzionato a non rinnovare il contratto di David Ospina , ma ... Napoli, dilemma Koulibaly: futuro capitano o possibile partente Per l'esattezza il tetto ingaggi deciso dal patron parla di 3,5 milioni da non superare: forse proprio Koulibaly potrebbe essere l'eccezione alla regola, ma solo in caso di decollo di una trattativa ...A prescindere dall’addio o dalla conferma del nigeriano, però, il Napoli si trova obbligato a risolvere il dilemma portiere: ADL sembra intenzionato a non rinnovare il contratto di David Ospina, ma ...