“Maurizio Costanzo Show” | rissa sfiorata tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Av darne notizie diversi sitial “” tra. A darne notizia Tv Blog e poi Dagospia. Durante le registrazioni dello, in onda questa sera su Canale 5, la tensione sarebbe salita alle stelle. Tra i due non scorre buon sangue, visto che già nel 2019 erano arrivati alle mani a “Stasera Italia”. Dagospia ha pubblicato le foto dello scontro tra. Il primo ha poi scritto a Dagospia chiarendo quanto successo. “Caro Dago, le foto che hai pubblicato su quanto avvenuto tra me eal Tearo Parioli non danno conto di quanto è realmente è avvenuto. Tra noi due s’è solo trattato di ...

Advertising

VittorioSgarbi : Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale,… - repubblica : Rissa tra Sgarbi e Mughini al Maurizio Costanzo Show: se le danno di santa ragione, il critico rotola a terra - Bonfi_44 : @fragmentship @symdona Semplicemente con quelli alle spalle dei presentati ci fai un Met gala di alto livello (Mari… - fracogoni : RT @VittorioSgarbi: Sono esterrefatto: è la seconda volta che, sempre lui, vuole passare alle mani. Io sono un noto polemista verbale, ma m… - occhio_notizie : Maurizio Costanzo Show: furiosa lite, poi scoppia la rissa sul palco | LA FOTO? #mauriziocostanzoshow -

Dalle parole ai fatti. Una rissa in piena regola avrebbe vivacizzato la registrazione della puntata delShow che andrà in onda stasera, mercoledì 4 maggio, tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi. Secondo quanto emerso pare si siano presi prima a parolacce, poi a spintoni e, infine, ...Rissa alShow tra Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi. La puntata andrà in onda domani sera. Gli animi si sarebbero accesi in seguito ad una discussione sull'estromissione degli atleti russi ...Rissa sfiorata al “Maurizio Costanzo Show” tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini. A darne notizia Tv Blog e poi Dagospia. Durante le registrazioni dello show, in onda questa sera su Canale 5, la ...Nel programma Maurizio Costanzo Show è scoppiata una furiosa lite sul palco, davanti a tutti i telespettatori. A quanto pare, le conseguenze sono state davvero incredibili. A riportare la notizia ...