Maradona, venduta per 8,8 milioni la maglia con cui segno' nell'86 all'Inghilterra (Di mercoledì 4 maggio 2022) Aggiudicata. La maglia che Diego Maradona ha indossato nella partita contro l'Inghilterra dei Mondiali del 1986, quella del gol della 'Mano de Dios' e di quello piu' bello della storia del calcio, e' ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Aggiudicata. Lache Diegoha indossatoa partita contro l'dei Mondiali del 1986, quella del gol della 'Mano de Dios' e di quello piu' bello della storia del calcio, e' ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La maglia di Maradona 'Mano de Dios' venduta per 8,8 milioni di euro. Primato dei cimeli sportivi. Nel 2002 per la… - TgLa7 : ??Maglia di #Maradona con cui segnò il gol #ManodeDios venduta per 8,8 milioni da @Sothebys. E' cifra record per un… - sscalcionapoli1 : #Maradona da record, la maglia del “gol del secolo” venduta per 8,4mln - Sergio8arone : RT @SkySport: Maradona, maglia Argentina '86 venduta all'asta per la cifra record di 8.8 milioni #SkySport #Maradona #Argentina https://t.… - Goalist_it : ?? Una cifra monstre per la maglia de la “Mano de Dios”, confermata l’autenticità -