LIVE Sinner-De Minaur 6-4 4-1, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: break dell’azzurro nel secondo set (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-KORDA A Madrid 30-30 Ancora con il colpo successivo al servizio l’australiano porta a casa il punto. 15-30 Servizio e dritto di De Minaur, che cerca di scuotersi. 0-30 Splendido ancora Sinner, che disegna il campo e chiude il punto con lo smash a rimbalzo! 0-15 Gran punto di Jannik, che trova un drop di dritto delizioso dopo aver scoccato una bordata. 4-1 Game Sinner!!! Intelligente l’azzurro che si apre il campo con il servizio, per poi chiudere con il dritto. Conferma il break Jannik, che prova l’allungo decisivo. 40-30 Fuori giri con il dritto Jannik, resta una palla per allungare. 40-15 Servizio poderoso dell’azzurro, che si procura due chance del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-KORDA A30-30 Ancora con il colpo successivo al servizio l’australiano porta a casa il punto. 15-30 Servizio e dritto di De, che cerca di scuotersi. 0-30 Splendido ancora, che disegna il campo e chiude il punto con lo smash a rimbalzo! 0-15 Gran punto di Jannik, che trova un drop di dritto delizioso dopo aver scoccato una bordata. 4-1 Game!!! Intelligente l’azzurro che si apre il campo con il servizio, per poi chiudere con il dritto. Conferma ilJannik, che prova l’allungo decisivo. 40-30 Fuori giri con il dritto Jannik, resta una palla per allungare. 40-15 Servizio poderoso, che si procura due chance del ...

