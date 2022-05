L’autogol di Lavrov. Ora Israele valuta l’invio di armi a Kiev. Ecco quali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tanti gli errori di valutazione commessi dalla Russia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina. Dalla sopravvalutazione delle proprie forze sul campo e nel cyber-spazio alla sottovalutazione della risposta occidentale rivelatasi assai più compatta e condivisa di quanto previsto e auspicato da Mosca. Relativamente a quest’ultimo punto basti pensare al fatto che Finlandia e Svezia sono prossime a presentare domanda per l’adesione alla Nato. L’ultimo di questi errori riguarda Israele. Tutto nasce dall’intervista concessa da Sergey Lavrov al programma Zona Bianca su Rete 4. Le parole pronunciate in quell’occasione dal ministro degli Esteri russo su Adolf Hitler per attaccare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, difendere la campagna russa di “denazificazione” dell’Ucraina e forse anche puntare il dito ... Leggi su formiche (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tanti gli errori dizione commessi dalla Russia nel contesto dell’invasione dell’Ucraina. Dalla sopravzione delle proprie forze sul campo e nel cyber-spazio alla sottozione della risposta occidentale rivelatasi assai più compatta e condivisa di quanto previsto e auspicato da Mosca. Relativamente a quest’ultimo punto basti pensare al fatto che Finlandia e Svezia sono prossime a presentare domanda per l’adesione alla Nato. L’ultimo di questi errori riguarda. Tutto nasce dall’intervista concessa da Sergeyal programma Zona Bianca su Rete 4. Le parole pronunciate in quell’occasione dal ministro degli Esteri russo su Adolf Hitler per attaccare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, difendere la campagna russa di “denazificazione” dell’Ucraina e forse anche puntare il dito ...

