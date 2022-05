La Pupa e il secchione, Antonella Elia una furia contro Soleil Sorge: “Tu hai …” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella serata di ieri è andata in scena l’ultima puntata de La Pupa e il secchione, ovvero il programma andato in onda su Italia 1 e condotto da Barbara D’Urso. Ad essere eliminati in prima battuta sono stati Mila Suarez e Gianmarco Onestini, perlopiù dopo aver ricevuto un voto piuttosto negativo da parte di Soleil Sorge. La nota influencer ed ex gieffina sembra che abbia commentato e dato un voto piuttosto negativo alla prova del suo ex cognato e della Pupa Mila Suarez, ovvero zero. Dopo aver ricevuto questo giudizio piuttosto imbarazzante, sembra che Mila Suarez se la sia presa con Soleil Sorge e tra di loro c’è stato un battibecco piuttosto duro. Sembra che però Soleil in qualche modo sia stata anche attaccata e criticata dalla sua collega ovvero ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Nella serata di ieri è andata in scena l’ultima puntata de Lae il, ovvero il programma andato in onda su Italia 1 e condotto da Barbara D’Urso. Ad essere eliminati in prima battuta sono stati Mila Suarez e Gianmarco Onestini, perlopiù dopo aver ricevuto un voto piuttosto negativo da parte di. La nota influencer ed ex gieffina sembra che abbia commentato e dato un voto piuttosto negativo alla prova del suo ex cognato e dellaMila Suarez, ovvero zero. Dopo aver ricevuto questo giudizio piuttosto imbarazzante, sembra che Mila Suarez se la sia presa cone tra di loro c’è stato un battibecco piuttosto duro. Sembra che peròin qualche modo sia stata anche attaccata e criticata dalla sua collega ovvero ...

