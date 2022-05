Juventus | Perinetti | “Dubito che Dybala voglia andare all’estero Lui all’Inter…”

Advertising

ArenaRosario : RT @FcInterNewsit: Perinetti: 'Dybala, la Juventus era conscia del rischio passaggio all'Inter' - H6CE_ : RT @FcInterNewsit: Perinetti: 'Dybala, la Juventus era conscia del rischio passaggio all'Inter' - FcInterNewsit : Perinetti: 'Dybala, la Juventus era conscia del rischio passaggio all'Inter' -

del Palermo, Giorgio: 'Mi aveva già contattato nel 2010, il giorno prima dello scontro ... poi ceduto al Wolfsburg, in Germania, prima di tornare in Italia, con la maglia della, con ...Ha concluso Giorgioai microfoni di Kiss Kiss Napoli. IL FUTURO DI DYBALA Lo strappo con la, inevitabilmente, ha finito per accendere il tormentone sul futuro di Paulo Dybala . ...Giorgio Perinetti, ex direttore sportivo del Palermo il quale aveva portato in rosanero Paulo Dybala nell'estate del 2012, è stato intervistato ai microfoni di TuttoJuve concentrandosi sulla prossima ...La Juventus Primavera vuole dare continuità alla bella vittoria ottenuta nel Derby col Torino e si prepara a scendere in campo contro l'Empoli. L'obiettivo dei bianconeri è quello di consolidare la ...