Juve | addio di Arthur in estate? C’è l’apertura per la cessione

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Calciomercato, arriva il via libera alladel brasiliano in. Il giocatore può lasciare definitivamente Torino Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in casaè arrivato il via libera ad unain occasione della prossima sessione di mercato. Si tratta di quella di, che non ha mai convinto del tutto l’ambiente con le prestazioni fornite sul campo nelle due stagioni passate all’ombra della Mole. Sul brasiliano il pressing dell’Arsenal, pronto a farne il punto di riferimento del proprio centrocampo. L'articolo proviene da Calcio News 24.