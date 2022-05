“Isola dei famosi”, la zia di Blind furiosa sui social (Di mercoledì 4 maggio 2022) Scende in campo la zia dell’ex di X-Factor in difesa del nipote. Ecco le sue accuse A “L’Isola Dei famosi” continuano le polemiche, ma stavolta gli attacchi arrivano dall’esterno e più precisamente dal web. Nelle ultime ore, infatti, è la zia del naufrago Blind a prendere una posizione netta su ciò che starebbe accadendo al nipote. A detta della donna, l’ex di X-Factor sarebbe stato preso di mira dagli altri concorrenti: “è circondato da un branco di lupi” – dichiara con un post. Nessun riferimento all’uno o all’altro personaggio, solo tanta rabbia e la convinzione che il percorso del nipote all’interno del reality show sia minato da attacchi esterni e non dal carattere del giovane naufrago: “Blind è un ragazzo di 22 anni con tanta personalità…ha un cuore d’oro”. E’ chiaro che le accuse di Nicolas Vaporidis nei ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) Scende in campo la zia dell’ex di X-Factor in difesa del nipote. Ecco le sue accuse A “L’Dei” continuano le polemiche, ma stavolta gli attacchi arrivano dall’esterno e più precisamente dal web. Nelle ultime ore, infatti, è la zia del naufragoa prendere una posizione netta su ciò che starebbe accadendo al nipote. A detta della donna, l’ex di X-Factor sarebbe stato preso di mira dagli altri concorrenti: “è circondato da un branco di lupi” – dichiara con un post. Nessun riferimento all’uno o all’altro personaggio, solo tanta rabbia e la convinzione che il percorso del nipote all’interno del reality show sia minato da attacchi esterni e non dal carattere del giovane naufrago: “è un ragazzo di 22 anni con tanta personalità…ha un cuore d’oro”. E’ chiaro che le accuse di Nicolas Vaporidis nei ...

Advertising

Roberta92436957 : RT @_GEIMS_: Sarà il modo di fare dei Gambioni di autoconvincersi di essere forti ,ma umiltà zero prorpio #isola - _GEIMS_ : Sarà il modo di fare dei Gambioni di autoconvincersi di essere forti ,ma umiltà zero prorpio #isola - Filippo144 : @ValerioMoggia Grealish sarebbe invece il miglior calciatore dell'Isola dei Famosi - fracohen : Loro in due in coppia all'isola dei famosi diventerebbero esperti di imboscamento ?? #prelemi - IAffarimiei : Che brutta persona Licia per me è della stessa pasta dei Russo ne più ne meno #isola -