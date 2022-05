Incidente mortale in autostrada tra Latisana e Portogruaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un Incidente dall’esito mortale si è verificato poco prima delle ore 10,00 di oggi mercoledì 04 maggio nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 tra Latisana e Nodo di Portogruaro poco dopo il viadotto sul fiume Tagliamento in direzione Venezia. Il tratto autostradale è stato chiuso, così anche l’ingresso allo svincolo di Latisana in direzione Venezia. Un autoarticolato carico di mangimi ha tamponato un camion frigo che a sua volta ha impattato contro una bisarca. Nell’impatto è deceduto il conducente dell’autoarticolato carico di mangimi. Leggi su udine20 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Undall’esitosi è verificato poco prima delle ore 10,00 di oggi mercoledì 04 maggio nel tratto a tre corsie dell’A4 trae Nodo dipoco dopo il viadotto sul fiume Tagliamento in direzione Venezia. Il trattole è stato chiuso, così anche l’ingresso allo svincolo diin direzione Venezia. Un autoarticolato carico di mangimi ha tamponato un camion frigo che a sua volta ha impattato contro una bisarca. Nell’impatto è deceduto il conducente dell’autoarticolato carico di mangimi.

