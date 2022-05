"In Russia i dissidenti li ammazzano, ma in Italia...": Ugo Mattei-choc (contro Mario Draghi) (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Se lei vivesse in Russia, farebbe una gran fatica a dire le cose che non piacciono a Putin": queste le parole con cui Myrta Merlino si è rivolta al giurista Ugo Mattei nella puntata de L'Aria che tira andata in onda questa mattina su La7. "La verità è che in Italia l'uomo forte c'è ed è Mario Draghi - ha replicato lui -. A livello europeo si sta proponendo come sostituto di quello che era il ruolo precedente della Gran Bretagna. Non sta facendo gli interessi del nostro Paese e gli Italiani se ne stanno accorgendo". "Ma lei si ricorda com'è arrivato Draghi in Italia? L'abbiamo praticamente implorato di venire da noi", ha controbattuto allora la conduttrice. E il professore ha detto: "Draghi l'ha implorato ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) "Se lei vivesse in, farebbe una gran fatica a dire le cose che non piacciono a Putin": queste le parole con cui Myrta Merlino si è rivolta al giurista Ugonella puntata de L'Aria che tira andata in onda questa mattina su La7. "La verità è che inl'uomo forte c'è ed è- ha replicato lui -. A livello europeo si sta proponendo come sostituto di quello che era il ruolo precedente della Gran Bretagna. Non sta facendo gli interessi del nostro Paese e glini se ne stanno accorgendo". "Ma lei si ricorda com'è arrivatoin? L'abbiamo praticamente implorato di venire da noi", habattuto allora la conduttrice. E il professore ha detto: "l'ha implorato ...

Advertising

topo_gatto : RT @piercamillo: Questo cretino dovrebbe avere il coraggio di dire in faccia questa cosa ai tanti dissidenti in Russia, in Cina, in Corea d… - fax1974 : RT @piercamillo: Questo cretino dovrebbe avere il coraggio di dire in faccia questa cosa ai tanti dissidenti in Russia, in Cina, in Corea d… - FGandPartners : RT @piercamillo: Questo cretino dovrebbe avere il coraggio di dire in faccia questa cosa ai tanti dissidenti in Russia, in Cina, in Corea d… - fraumax : RT @World24New: Dicono che Putin fa arrestare i dissidenti . Questo significa che in Russia esiste ancora l’opposizione….. QUELL'OPPOSIZIO… - italiarena : RT @World24New: Dicono che Putin fa arrestare i dissidenti . Questo significa che in Russia esiste ancora l’opposizione….. QUELL'OPPOSIZIO… -