I due concorrenti del GF Vip 6 mano nella mano! Fan in visibilio – FOTO (Di mercoledì 4 maggio 2022) Potrebbe essere nata una nuova coppia tra ex concorrenti del GF Vip 2021. Sono stati avvistati in città con atteggiamenti molto affettuosi Il Grande Fratello Vip non è solo uno spettacolo ironico e divertente da seguire per i più appassionati. Ma anche una sorta di possibilità romantica per tutti i concorrenti, che spesso hanno trovato L'articolo proviene da Inews24.it.

