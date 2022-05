Formazione | GoStudent Italia compie un anno con assunzione talenti

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Milano, 4 mag. (Adnkronos/Lab) - Primo compleper. La scale-up edtech numero 1 in Europa celebra, infatti, proprio in questi giorni undal suo arrivo nel Bel Paese. Un primoda record, che è andato oltre le più rosee aspettative. Dalla scorsa primavera,ha registrato una crescita del 2700% ed è riuscita ad imporsi come uno dei principali player nel settore dell'e-learning e delle ripetizioni online anche nel nostro Paese. In soli dodici mesi, la società di origine austriaca ha inaugurato ben due sedi in: un headquarter nel cuore di Milano, all'interno dell'iconico The angle di Corso3, e un secondo ufficio a Roma, negli spazi di The hub di LVenture ...