(Di mercoledì 4 maggio 2022) La Federal Reserve ha annunciato un nuovo aumento deidi interesse sui fed funds, ma stavolta da 50 punti base, in linea con le attese prevalenti. "Voglio dire agli americani che l'inflazione ...

Agenzia askanews

Laha anche annunciato l'avvio dal primo giugno della progressiva riduzione della mole del suo bilancio, mediante parziale non rinnovo degli enormi stock di titoli accumulati negli anni scorsi. ...... Patrick Harker, domani quello delladi Richmond, Thomas Barkin e giovedi' quello delladi ... Il presidente americanouna manovra che incrementa del 9,8% le spese militari. La dotazione per ... Fed vara rialzo tassi da 50 pb e ne ha già pronti altri due La Fed riconosce che le implicazioni dell'invasione russa in Ucraina "sono altamente incerte". La riduzione sarà pari a 47,5 miliardi di dollari al mese a giugno, luglio e agosto e accelerera' a 95 ...Il comunicato sarà secco e stringato; tra due settimane, verrà pubblicato il verbale e si potranno conoscere le posizioni dei vari componenti del Comitato e il tono del dibattito. Da ...