Advertising

telodogratis : Essilux: Zuckerberg e Del Vecchio ‘provano’ smart glasses -

Agenzia ANSA

Marke Leonardo Del Vecchio si sono visti a Milano per discutere i progetti di sviluppo già avviati da Meta e EssilorLuxottica sugli 'smart glasses'. Lo rende noto lo stessosul suo profilo Facebook, spiegando di aver incontrato il team del gruppo dell'occhialeria, con il fondatore di Luxottica che ha provato un'interfaccia con strumentazione posta sul polso ...Marke Leonardo Del Vecchio si sono visti a Milano per discutere i progetti di sviluppo già avviati da Meta e EssilorLuxottica sugli 'smart glasses'. Lo rende noto lo stessosul suo profilo Facebook, spiegando di aver incontrato il team del gruppo dell'occhialeria, con il fondatore di Luxottica che ha provato un'interfaccia con strumentazione posta sul polso ... Essilux: Zuckerberg e Del Vecchio 'provano' smart glasses - Veneto (ANSA) - MILANO, 04 MAG - Mark Zuckerberg e Leonardo Del Vecchio si sono visti a Milano per discutere i progetti di sviluppo già avviati da Meta e EssilorLuxottica sugli 'smart glasses'. Lo rende noto ...Così Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, in un post sul social media. "Qui Leonardo - prosegue - sta utilizzando un prototipo del nostro braccialetto EMG con interfaccia neurale che ti ...