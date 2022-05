Ddl Zan, sei mesi dopo la bocciatura il Pd lo ripresenta identico al Senato: “Non è una bandiera, obiettivo l’ok entro fine legislatura” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Trascorsi i sei mesi richiesti dalla data della bocciatura in Senato, il gruppo del Partito democratico ha ripresentato nello stesso testo a palazzo Madama il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia. “Per noi una legge contro i crimini d’odio è fondamentale”, ha detto la senatrice Monica Cirinnà – madre della legge sulle unioni civili approvata nel 2016 – presentando l’iniziativa in conferenza stampa insieme al segretario Enrico Letta, allo stesso Alessandro Zan e alla capogruppo Simona Malpezzi. Il testo a prima firma del deputato veneto, approvato dalla Camera il 4 novembre 2020 con i voti di M5S, Pd e Italia Viva, non aveva superato la prova del Senato il 27 ottobre scorso: votando a scrutinio segreto, l’Aula aveva approvato la “tagliola” proposta da Lega e Fratelli d’Italia, un meccanismo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Trascorsi i seirichiesti dalla data dellain, il gruppo del Partito democratico hato nello stesso testo a palazzo Madama il disegno di legge Zan contro l’omotransfobia. “Per noi una legge contro i crimini d’odio è fondamentale”, ha detto la senatrice Monica Cirinnà – madre della legge sulle unioni civili approvata nel 2016 – presentando l’iniziativa in conferenza stampa insieme al segretario Enrico Letta, allo stesso Alessandro Zan e alla capogruppo Simona Malpezzi. Il testo a prima firma del deputato veneto, approvato dalla Camera il 4 novembre 2020 con i voti di M5S, Pd e Italia Viva, non aveva superato la prova delil 27 ottobre scorso: votando a scrutinio segreto, l’Aula aveva approvato la “tagliola” proposta da Lega e Fratelli d’Italia, un meccanismo ...

