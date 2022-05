Covid oggi Toscana, 2.521 contagi e 13 morti: bollettino 4 maggio (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.521 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 maggio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 13 morti. I nuovi casi, 661 confermati con tampone molecolare e 1.860 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.106.846 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.050.707 (94,9% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 3.112 tamponi molecolari e 16.128 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,1% è risultato positivo. Sono invece 3.704 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 68,1% è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 2.521 i nuovida coronavirusin, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 13. I nuovi casi, 661 confermati con tampone molecolare e 1.860 da test rapido antigenico, portano il totale a 1.106.846 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus e sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 1.050.707 (94,9% dei casi totali).sono stati eseguiti 3.112 tamponi molecolari e 16.128 tamponi antigenici rapidi, di questi il 13,1% è risultato positivo. Sono invece 3.704 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 68,1% è ...

Advertising

vaticannews_it : #Vaticano siglato oggi il Protocollo tra @TerzaLoggia e “Fondazione per il rinnovo della Caserma della… - RobertoBurioni : Nello stesso giorno in cui i novax celebrano il #NoVaxVictoryDay per essere riusciti ad arrivare a oggi evitando il… - GuidoDeMartini : ?? BASTA CON L’OBBLIGO VACCINALE PER I SANITARI! ?? OGGI in commissione XII sanità prosegue l’esame per la conversion… - dalina6unika : RT @Tractors_Lover: Ad oggi nella mia scuola ci sono professori tridosati a casa con Covid. E ci sono io,sana,senza vaccino,guarita,isolata… - qualunque15 : RT @Tractors_Lover: Ad oggi nella mia scuola ci sono professori tridosati a casa con Covid. E ci sono io,sana,senza vaccino,guarita,isolata… -