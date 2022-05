Covid: mascherine obbligatorie nei luoghi di lavoro fino a giugno (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'uso del dispositivo di protezione individuale è necessario ancora "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all'aperto": è questo l'accordo raggiunto tra sindacati, Inail, e ministeri del lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, con cui si conferma per ora il protocollo di sicurezza varato ad aprile 2021. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'uso del dispositivo di protezione individuale è necessario ancora "in tutti i casi di condivisione degli ambienti di, al chiuso o all'aperto": è questo l'accordo raggiunto tra sindacati, Inail, e ministeri del, della Salute e dello Sviluppo Economico, con cui si conferma per ora il protocollo di sicurezza varato ad aprile 2021. L'articolo proviene da DireDonna.

