BIancamaria Frabotta | lo sguardo regale della poesia

(Di mercoledì 4 maggio 2022)si è spenta lunedì sera a Roma a 76 anni. Amica, poeta, docente universitaria, ha fatto anche partestoria multiforme de il manifesto, non solo per la L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

mannocchia : noi coniugati al presente [Biancamaria Frabotta, da La materia prima] - Radio3tweet : Un critico puro dovrebbe cercare ciò che trova nei libri, diceva Biancamaria Frabotta, un poeta critico vede ciò ch… - RaiCultura : Addio a Biancamaria Frabotta, una delle maestre della poesia italiana. Docente di Letteratura Moderna e Contemporan… - KglLaura : Addio a Biancamaria Frabotta, la poetessa che ha insegnato la letteratura - PasoliniCento : RT @Radio3tweet: Un critico puro dovrebbe cercare ciò che trova nei libri, diceva Biancamaria Frabotta, un poeta critico vede ciò che altri… -

Si è spenta a 75 anni. È stata autrice di quasi una ventina di libri di poesia, ma anche di saggi sulla letteratura e di atti unici per il teatro. Era nata nel 1946 a Roma. Militò giovanissima nel ...Adesso checi ha lasciati, questa epigrafe che accompagna i versi della sua nuova raccolta, Nessuno vede nessuno, in uscita a fine mese da Mondadori, ha qualcosa di profetico. ...Si è spenta a 75 anni Biancamaria Frabotta. È stata autrice di quasi una ventina di libri di poesia, ma anche di saggi sulla letteratura e di atti unici per il teatro. Era nata nel 1946 a Roma. Militò ...“Bisogna di nuovo imparare a vivere”, era il suo motto. La letteratura come soluzione, la grande risorsa degli esseri creativi, più esposti alla sofferenza e alla malinconia ...