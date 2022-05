Banca di Credito Popolare, approvato il bilancio d’esercizio 2021. Confermata la solidità patrimoniale (Di mercoledì 4 maggio 2022) E’ stato approvato a larga maggioranza il bilancio dell’esercizio 2021 della Banca d Credito Popolare. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’istituto di Torre del Greco nella quale si precisa che il bilancio si “chiude con un utile netto di € 3,1 milioni e indici di solidità patrimoniale, CET 1 e TCR Phased-in 15,61% (15,06% Fully Loaded), ampiamente superiori al requisito regolamentare “SREP” del 13,65%, fissato dalla Banca d’Italia”. L’assemblea ordinaria dei soci si è tenuta il 30 aprile scorso con intervento dei soci “esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n.228. I soci hanno pertanto conferito delega con le istruzioni di voto allo ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) E’ statoa larga maggioranza ildell’eserciziodella. E’ quanto si legge in una nota diffusa dall’istituto di Torre del Greco nella quale si precisa che ilsi “chiude con un utile netto di € 3,1 milioni e indici di, CET 1 e TCR Phased-in 15,61% (15,06% Fully Loaded), ampiamente superiori al requisito regolamentare “SREP” del 13,65%, fissato dallad’Italia”. L’assemblea ordinaria dei soci si è tenuta il 30 aprile scorso con intervento dei soci “esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, ai sensi del Decreto Legge 30 dicembren.228. I soci hanno pertanto conferito delega con le istruzioni di voto allo ...

