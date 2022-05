Avviso: dati Auditel in ritardo per aggiornamento super-panel (Di mercoledì 4 maggio 2022) dati Auditel ascolti tv in ritardo Auditel ha comunicato che i dati degli ascolti tv riferiti a ieri, martedì 3 maggio 2022, usciranno in ritardo. A causa di un inconveniente di produzione in corso di risoluzione, il rilascio dei dati odierni relativi al superpanel avverrà in ritardo per consentire l’effettuazione dei controlli aggiuntivi previsti dal protocollo Auditel. Al momento stimiamo che il rilascio dei dati dovrebbe avvenire nel primo pomeriggio. La Redazione (Nell’immagine il logo di Auditel) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom. Leggi su tvzoom (Di mercoledì 4 maggio 2022)ascolti tv inha comunicato che idegli ascolti tv riferiti a ieri, martedì 3 maggio 2022, usciranno in. A causa di un inconveniente di produzione in corso di risoluzione, il rilascio deiodierni relativi alavverrà inper consentire l’effettuazione dei controlli aggiuntivi previsti dal protocollo. Al momento stimiamo che il rilascio deidovrebbe avvenire nel primo pomeriggio. La Redazione (Nell’immagine il logo di) Facebook Twitter LinkedIn TvZoom.

Advertising

Gianni_gian13 : RT @AndreaAAmato: Avviso: dati Auditel in ritardo per aggiornamento super-panel #auditel #ascoltitv - Gianni_gian13 : RT @tvzoomitalia: Avviso: dati Auditel in ritardo per aggiornamento super-panel #auditel #ascoltitv - tvzoomitalia : Avviso: dati Auditel in ritardo per aggiornamento super-panel #auditel #ascoltitv - AndreaAAmato : Avviso: dati Auditel in ritardo per aggiornamento super-panel #auditel #ascoltitv - fra_rombola : @Simona96220133 @marifcinter A mio avviso l'esempio di prima, questo gol on fuorigioco e, con un piccolo sforzo, lo… -