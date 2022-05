Anticipi serie A; Manganiello arbitra Inter - Empoli

(Di mercoledì 4 maggio 2022) E'di Pinerolo l'arbitro designato per, anticipo della 36/a giornata diA in programma venerdì alle 18.45. Lo rende noto l'Aia. Come collaboratori di line sono stati ...

E' Manganiello di Pinerolo l'arbitro designato per Inter - Empoli, anticipo della 36/a giornata diA in programma venerdì alle 18.45. Lo rende noto l'Aia. Come collaboratori di line sono stati scelti Berti e Galetto, quarto uomo sarà Marini. Banti sarà al Var, Zufferli sarà l'Avar.