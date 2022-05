A Siena l'hub nazionale anti - pandemie, Fauci con l'Italia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sviluppare e produrre vaccini e farmaci ad hoc, come anticorpi monoclonali, contro eventuali nuove patologie pandemiche. E' l'obiettivo dell'Hub nazionale anti - pandemie che, con sede a Siena, vedra' ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sviluppare e produrre vaccini e farmaci ad hoc, comecorpi monoclonali, contro eventuali nuove patologie pandemiche. E' l'obiettivo dell'Hubche, con sede a, vedra' ...

robersperanza : Fauci è uno dei più autorevoli scienziati al mondo. Ai primi del 900 suo nonno è arrivato a New York dalla Sicilia.… - Sina_Getlost987 : Fauci, indagato per essere uno dei responsabili della diffusione del covid. In Italia lo vogliono per collaborare a… - sole24ore : Il Biotecnopolo di Siena, l’hub di ricerca sulle pandemie al quale collaborerà Fauci - Venere781 : RT @Pietro_Otto: Il ministro Speranza: 'Fauci collaborerà con l'hub antipandemico che si realizzerà a Siena'. Il peggio del peggio, insieme… - prospettico1 : RT @Pietro_Otto: Il ministro Speranza: 'Fauci collaborerà con l'hub antipandemico che si realizzerà a Siena'. Il peggio del peggio, insieme… -