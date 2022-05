“A Bianca Belinguer offerto uno spazio su RaiUno Ma deve lasciare Cartabianca” Accetterà?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dagli scontri con il direttore Franco Di Mare per il caso Mauro Corona alle ultime polemiche legate alla presenza del professore Orsini. Da qualche tempo “Carta“, il talk show del martedì sera di Rai3, occupa la scena mediatica per ragioni extra televisive. Lod’approfondimento condotto daBerlinguer ottiene buoni ascolti ma l’azienda le avrebbedue spazi televisivi alternativi, con conseguente addio al programma di prima serata. Promoveatur ut amoveatur. Nelle scorse settimane alla giornalista era stata offerta la famosa striscia informativa di dieci minuti in access prime time, dopo il suo rifiuto affidata, anche qui tra le polemiche, a Marco Damilano. Secondo il sito Tvblog l’ex direttrice del Tg3 avrebbe incontrato l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes, un faccia a faccia con ...