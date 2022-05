Ultime Notizie Roma del 03-05-2022 ore 20 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 maggio 2022)dailynews radiogiornale frequenze appuntamento informazioni Buonasera dalla redazione Il conflitto in Ucraina missili lanciati da droni hanno colpito e distrutto un hangar vicino ad Odessa con le armi inviate da paesi europei e dagli Stati Uniti lo affermano i vertici militari russi citati dalla Tasso nell’attacco sono stati distrutti droni da combattimento munizioni altre armi del Parterre di Mosca dicono hanno colpito 69 obiettivi militari ucraini il nuovo monito di Papa Francesco Chi è il cardinale Parolin dopo 20 giorni di guerra di far arrivare a Putin e il messaggio che ero disposto ad andare a Mosca detto verdolio Certo era necessario che l’idea del Cremlino concedesse qualche finestrina non abbiamo ancora avuto risposta stiamo assistendo anche se temo che Putin e non possa o non voglia fare questo incontro in questo momento il pontefice non colloquio con ...