**Ucraina: Salvini, 'dopo due mesi e mezzo via è ancora invio armi? secondo me, no'** (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "dopo due mesi e mezzo la via è ancora quella dell'invio di armi? secondo me, no". Così Matteo Salvini a Carta Bianca su Rai3.

