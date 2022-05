Summertime 3: la stagione finale disponibile dal 4 maggio su Netflix (Di martedì 3 maggio 2022) La terza e ultima stagione della serie originale italiana Summertime, finalmente disponibile a partire dal 4 maggio sulla piattaforma Netflix. Ispirata al romanzo di Federico Moccia; la leggerezza e la spensieratezza del gruppo di amici della Riviera Romagnola, fanno spazio ai grandi cambiamenti della vita Dopo mesi di attesa per i fan più affezionati, finalmente disponibile in esclusiva dal 4 maggio su Netflix, la terza e ultima stagione della serie tv Summertime. Serie originale italiana Netflix, prodotta da Cattleya; prende ispirazione dal noto romanzo di Federico Moccia Tre Metri Sopra il Cielo. Composta da 8 episodi totali; grandi cambiamenti e scelte di vita si fanno largo tra i giovani amici ... Leggi su tuttotek (Di martedì 3 maggio 2022) La terza e ultimadella serie originale italiana, finalmentea partire dal 4sulla piattaforma. Ispirata al romanzo di Federico Moccia; la leggerezza e la spensieratezza del gruppo di amici della Riviera Romagnola, fanno spazio ai grandi cambiamenti della vita Dopo mesi di attesa per i fan più affezionati, finalmentein esclusiva dal 4su, la terza e ultimadella serie tv. Serie originale italiana, prodotta da Cattleya; prende ispirazione dal noto romanzo di Federico Moccia Tre Metri Sopra il Cielo. Composta da 8 episodi totali; grandi cambiamenti e scelte di vita si fanno largo tra i giovani amici ...

Advertising

LuigiLiccardo6 : RT @amicii_news: Sangiovanni canta “scossa” il nuovo singolo, non ancora uscito sulle piattaforme streaming, nella sua prima data del suo t… - valen_mess_ : RT @amicii_news: Sangiovanni canta “scossa” il nuovo singolo, non ancora uscito sulle piattaforme streaming, nella sua prima data del suo t… - italianspainish : RT @amicii_news: Sangiovanni canta “scossa” il nuovo singolo, non ancora uscito sulle piattaforme streaming, nella sua prima data del suo t… -