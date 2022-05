Sondaggi | FdI cresce ancora e raggiunge il 22 | 1% | «In viaggio verso il governo dei conservatori»

(Di martedì 3 maggio 2022)FdI, che neisi conferma primo partito, seguito dal Pd e staccando la Lega al terzo posto di oltre 6 punti. È quanto emerge dalla rilevazione Swg per La7, presentata ieri da Enrico Mentana e condotta tra il 27 aprile e il 2 maggio. Dunque, il risultato dà un primo riscontro di come il messaggio della Conferenza programmatica del partito di Giorgia Meloni sia arrivato agli italiani. FdI premiatonei: supera il 22,1% FdI arriva al 22,1%, guadagnando lo 0,4% rispetto alla settimana scorsa. Il Pd resta indietro al 21,6%, nonostante guadagni a sua volta lo 0,4%. Dunque, il partito di Giorgia Meloni «consolida la sua posizione» di prima forza politica italiana, come ha sottolineato Mentana. «Idee, princìpi e serietà: siamo pronti a questoche ...

