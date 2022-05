Roma Capitale | via libera alla raccomandata elettronica Rachele Mussolini FdI | Meno costi | meno attese

(Di martedì 3 maggio 2022) Una piccola-grande svolta tecnologica per quanto riguarda le comunicazioni tra P.A e cittadini? Potrebbe verificarsi al Comune di, dove di recente è stata approvata all'unanimità una mozione a prima firma della consigliera di Fratelli d'Italia. In base al testo in questione, si apre la strada per un nuovo servizio di recapito certificato, che contemplerà la sostituzione della tradizionalecartacea con un una comunicazione telematica all'indirizzo di postao pec dell'utente. Una vera e propria “” del tutto innovativa, dunque, che potrebbe portare ad un risparmio di tempi e di. Ad elencare i benefici è stata la stessa consigliera in una nota: si tratta di “una rivoluzione ...

"Mi piange il cuore per non poter ospitare l'Eurovision a". Alessandro Onorato , assessore allo sport, turismo e grandi eventi, durante la conferenza stampa di presentazione di Rock inesprime il proprio rammarico per la grande occasione persa. "Abbiamo un ottimo rapporto con le altre città, andrò anche a Torino a vedere l'Eurovision, ma è un enorme dispiacere l'andamento della ...Chi risponderà alla manifestazione d'interesse appena lanciata dae si aggiudicherà la gestione della spiaggia sul Tevere stavolta potrà anche ospitare eventi e concerti in notturna, ... Multiservizi, Cgil: la scelta di Roma Capitale è inaccettabile - RomaDailyNews Ad elencare i benefici è stata la stessa consigliera in una nota: si tratta di “una rivoluzione digitale che permetterà a Roma Capitale di risparmiare, a pieno regime, fino a 180 milioni di euro in 5 ...Domenica 1 maggio un episodio raccapricciante è andato in scena nella capitale: un uomo ha cavalcato un povero ... avvistato a cavallo di un pony mentre si muoveva per le strade di Roma, andando ...