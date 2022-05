Patti Smith in Italia nel 2022 | il calendario completo dei concerti e un reading a Firenze

(Di martedì 3 maggio 2022) Idiinnon si fermeranno alla sola data di Roma. Nel marzola Sacerdotessa del Rock aveva annunciato un concerto nella Capitale programmato per il 27 luglio: nelle ultime ore ilsi è esteso con un totale di 4 date nel Belpaese.in, tutte le date Con idiinpotremo ripercorrere insieme alla Sacerdotessa tutti i punti più importanti della sua carriera senza dimenticare i grandi classici, da Because The Night a Dancing Barefoot, ma anche People Have The Power e Rock’n’Roll Nigger. Sul palco, insieme a, saliranno il figlio Jackson ...

Advertising

Yogaolic : RT @rep_napoli: Patti Smith apre il tour italiano a Pompei [di Ilaria Urbani] [aggiornamento delle 11:47] - Yogaolic : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Patti Smith, concerto a Pompei il 26 luglio - SanremoAncheNoi : RT @rockonitalia: PATTI SMITH Quartet: quattro concerti a luglio a Pompei, Roma, Stresa e Cervia per la sacerdotessa del rock #pattismith… - corrmezzogiorno : #Napoli Patti Smith, concerto a Pompei il 26 luglio - rockonitalia : PATTI SMITH Quartet: quattro concerti a luglio a Pompei, Roma, Stresa e Cervia per la sacerdotessa del rock… -

La sacerdotessa del rock il 26 luglio in concerto al Teatro ...Ritorna in Campania. La sacerdotessa del rock sarà in concerto martedì 26 luglio al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei (che ha ospitato - nel 2016 e nel 2018 - Elton John, David Gilmour, King ...Dopo gli show dello scorso anno, che hanno visto Patti Smith esibirsi in diverse città italiane, la cantautrice newyorkese ha annunciato che tornerà a suonare nel nostro Paese il prossimo mese di ...Ritorna in Campania Patti Smith. La sacerdotessa del rock sarà in concerto martedì 26 luglio al Teatro Grande del Parco Archeologico di Pompei (che ha ospitato – nel 2016 e nel 2018 – Elton ...