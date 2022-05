MotoGP, comunicato Dorna Sports: “Suzuki non può decidere in modo unilaterale di lasciare il Mondiale” (Di martedì 3 maggio 2022) La voce di un addio al MotoMondiale a partire dalla prossima stagione della Suzuki è stata confermata da varie fonti; da qui poi, inevitabilmente, sono partite le ipotesi su come possa cambiare la MotoGP senza un team importante come quello nipponico. Si tratta, come detto, di una voce insistente e confermata da diverse fonti, ma non è ancora arrivato un comunicato ufficiale al riguardo dal team. La notizia è trapelata da Jerez de la Frontera, dove nella giornata di ieri si sono svolti i test, sullo stesso circuito dove si è imposto Francesco Bagnaia. Dorna Sports ha voluto dire la propria su questa voce con un comunicato ufficiale che ne chiarisce la posizione: “A seguito delle recenti notizie riguardo all’addio della Suzuki dalla ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022) La voce di un addio al Motoa partire dalla prossima stagione dellaè stata confermata da varie fonti; da qui poi, inevitabilmente, sono partite le ipotesi su come possa cambiare lasenza un team importante come quello nipponico. Si tratta, come detto, di una voce insistente e confermata da diverse fonti, ma non è ancora arrivato unufficiale al riguardo dal team. La notizia è trapelata da Jerez de la Frontera, dove nella giornata di ieri si sono svolti i test, sullo stesso circuito dove si è imposto Francesco Bagnaia.ha voluto dire la propria su questa voce con unufficiale che ne chiarisce la posizione: “A seguito delle recenti notizie riguardo all’addio delladalla ...

Advertising

paulale01206488 : RT @AlessioPiana130: Comunicato Dorna 'Contattati i vertici Suzuki, ribadito che il contratto in essere (scadenza 2026) non permette una lo… - DLenz96 : RT @AlessioPiana130: Il Comunicato Dorna più che aprire ad uno spiraglio per un eventuale ripensamento Suzuki (escluso perché già si parla… - AlessioPiana130 : Il Comunicato Dorna più che aprire ad uno spiraglio per un eventuale ripensamento Suzuki (escluso perché già si par… - TeoBellan : Comunicato ufficiale di Dorna Sports dopo che la #Suzuki ha fatto sapere di voler lasciare la #MotoGP. Le condizio… - Raflifernanda20 : RT @corsedimoto: MOTOGP - Di ieri la notizia di Suzuki verso l'addio alla fine della stagione 2022. Oggi Dorna ha emesso un comunicato sull… -