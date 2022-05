(Di martedì 3 maggio 2022) Nelle ultime ore, la WWE ha licenziato alcuni membri del roster di NXT: tra questi figura anche il nome di, da molti definito come l’erede naturale di Brock Lesnar. Parker Bordeaux (questo il suo vero nome) è un ex giocatore di football americano era stato elogiato addirittura da Paul Heyman: il suo debutto a NXT aveva catalizzato l’attenzione su di lui, ma a quanto pare, questo non è bastato per convincere la federazione. Il suoperò è stato preso con grande sorpresa da tutti i fan e anche una leggenda del business comeha voluto dire la sua. Le parole diLa leggenda dell’Hardcore ha parlato a In The Kliq, affermando di essere rimasto sorpreso daldel giovane atleta, affermando che:“Vince McMahon ha molta esperienza di ...

Zona_Wrestling : #WWE Mick Foley: 'Il licenziamento di Harland mi ha lasciato stupefatto' - - TSOWrestling : Alleanza da sogno // #TSOW #TSOS - TSOWrestling : Per i suoi 20 anni di carriera, Randy ringrazia alcune leggende che lo hanno aiutato maggiormente #TSOW // #TSOS //… -

World Wrestling

... ma vi ricordiamo che nella prima serie ci sono stati innumerevoli cameo legati al mondo del wrestling, come CM Punk,e Luke Gallows . Nel cast della serie anche Mary McCormack, Alison ...Tre personaggi distinti, una sola superstar ad averli portati in scena : l'Hall of Famer. Alla Royal Rumble del 1998portò in scena tutti e tre gli alter ego, entrando in occasioni ... Mick Foley: "Ecco cosa penso del discorso di Undertaker" Apparso nel podcast "In The Kliq", l'Hall Of Famer WWE Mick Foley ha parlato di Vader e del discorso di The Undertaker alla cerimonia dell'Hall Of Fame. Inoltre, Mick Foley ha parlato anche dell'ex ...Seth Rollins è amato da molti fan, incluso l’Hall of Famer della WWE Mick Foley. Dopo il segmento di Seth a Raw, Foley è andato su Twitter per esprimere la sua espressa ammirazione per l’incredibile ...