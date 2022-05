Lutto nel fumetto: è morto Luca Boschi, esperto e autore generoso (Di martedì 3 maggio 2022) A 66 anni se n'è andato dopo una lunga malattia uno dei più grandi conoscitori di comics a livello ... Leggi su lanazione (Di martedì 3 maggio 2022) A 66 anni se n'è andato dopo una lunga malattia uno dei più grandi conoscitori di comics a livello ...

Advertising

lalitapetila : RT @Ste_Mazzu: Nel solo Paese europeo in cui negli ultimi trent'anni i salari invece che crescere sono calati del 3%, il #1Maggio dovrebbe… - HeartonEarth : #LUTTO / Ricordo di Francesco Mulas, il sindacalista che “credeva” nel Parco Geominerario - qn_lanazione : Lutto nel fumetto: è morto Luca Boschi, esperto e autore generoso - giuls1313 : @Manuela77642380 @sonost4ncaa - il lutto e aveva detto che non ne avrebbe fatti più altri proprio perché non gli pi… - lockifra : RT @Ste_Mazzu: Nel solo Paese europeo in cui negli ultimi trent'anni i salari invece che crescere sono calati del 3%, il #1Maggio dovrebbe… -