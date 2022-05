Advertising

Luce

Nel silenzio generale, a oltre due anni di distanza dall'inizio della pandemia da Covid - 19 che ha obbligato al lockdown milioni di persone in tutto il mondo, l'' un'epidemia '. Lo denuncia l'ufficio europeo dell'Organizzazione mondiale della Sanità ( Oms ) che stima come l'e il sovrappeso causino 200.000 casi di cancro e 1,2 ...... è una Associazione di pazienti con numerose sedi operative in altrettante Regioni ed è... facilita la respirazione e riduce il rischio di sovrappeso e, un fenomeno in crescita anche ... L’obesità è diventata “un’epidemia”, l’Oms lancia l’allarme: causa 1,2 milioni di morti all’anno in Europa