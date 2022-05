Lazio, estate 2022, ecco le spiagge con l’acqua eccellente (Di martedì 3 maggio 2022) . Notizie importanti per le località balneari del Lazio: tra le migliori ci sono Ostia, Nettuno, Latina, Sabaudia, Sperlonga. Si aggiungono poi i centri del Golfo di Gaeta e le isole pontine. Aree, a quanto pare, davvero ottime: in tutti questi territori la qualità delle acque pare sia ottima. Dal decreto appena firmato dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti, per individuare e classificare le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare 2022, emerge la mappa dei luoghi dove tuffarsi è più bello e sicuro. In base ai controlli svolti dall’Arpa Lazio alle acque viene dato un valore che va da scarso a eccellente. I tratti di litorale con il punteggio più basso, se quella classificazione viene mantenuta per cinque anni, diventano off limits: il punteggio massimo indica che in determinate zone non vi è ... Leggi su italiasera (Di martedì 3 maggio 2022) . Notizie importanti per le località balneari del: tra le migliori ci sono Ostia, Nettuno, Latina, Sabaudia, Sperlonga. Si aggiungono poi i centri del Golfo di Gaeta e le isole pontine. Aree, a quanto pare, davvero ottime: in tutti questi territori la qualità delle acque pare sia ottima. Dal decreto appena firmato dal presidente della Regione, Nicola Zingaretti, per individuare e classificare le acque destinate alla balneazione per la stagione balneare, emerge la mappa dei luoghi dove tuffarsi è più bello e sicuro. In base ai controlli svolti dall’Arpaalle acque viene dato un valore che va da scarso a. I tratti di litorale con il punteggio più basso, se quella classificazione viene mantenuta per cinque anni, diventano off limits: il punteggio massimo indica che in determinate zone non vi è ...

